Auto ribaltata in via Cavour a Minervino Murge questa mattina attorno alle 13. Necessario il rapido intervento di equipe sanitarie dei 118 di Minervino e Spinazzola oltrecchè di Vigili del Fuoco e Polizia Locale. L’anziano minervinese alla guida della vettura è stato estratto e trasportato in codice rosso per dinamica presso l’ospedale “Bonomo” di Andria per ulteriori accertamenti. Sulla dinamica indaga la Polizia Locale di Minervino.