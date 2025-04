Prende ufficialmente il via domani, 30 aprile 2025, il percorso di educazione stradale promosso dalla Polizia Locale di Andria, nell’ambito del progetto Sicurezza Stradale e Decoro Urbano. Un’iniziativa che coinvolgerà ben 20 scuole di ogni ordine e grado della città, con l’obiettivo di formare 1.702 alunni sui temi della sicurezza, del rispetto delle regole e dell’ambiente urbano.

La prima tappa si terrà presso l’Istituto Comprensivo Cotugno. Da qui, fino alla prima settimana di giugno, 13 agenti della Polizia Locale terranno 25 incontri formativi rivolti agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Per i più piccoli – i bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia statali e paritarie – gli incontri si terranno nel laboratorio allestito presso la sala formazione del Comando di Polizia Locale.

Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza di educare fin da piccoli al rispetto delle regole e dell’ambiente. «Con l’educazione stradale si vogliono trasmettere i principi della sicurezza stradale, della segnaletica e delle norme di comportamento per pedoni, conducenti e passeggeri» spiegano gli organizzatori. «Con l’educazione al decoro urbano, invece, si mira ad aumentare il senso di appartenenza alla comunità, stimolando responsabilità e impegno per rendere la città più bella e vivibile.»

L’iniziativa è in linea con quanto previsto dal DM 35/2020 sulle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, che pongono al centro la formazione alla cittadinanza attiva e consapevole. Un’occasione per trasmettere ai giovani i valori fondamentali della convivenza civile e del rispetto reciproco.

La Polizia Locale di Andria ha voluto ringraziare i dirigenti scolastici e i referenti delle scuole coinvolte per la sensibilità e la collaborazione dimostrata nella realizzazione del progetto.