Il settore Servizi Sociali ed Educativi, welfare, politiche della famiglia, tutela dei minori, non autosufficienza, disagio adulti e povertà informa che con Determinazione Dirigenziale n. 1706 è stato approvato l’ “AVVISO PUBBLICO AVENTE FINALITÀ DI ISTITUIRE LA FIGURA DEL GENDER CITY MANAGER NELL’AMBITO DELL’AMMINISTRAZIONE DI ANDRIA”.

Il comune di Andria, infatti, in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 15/11/2024 e della Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 08/04/2025, intende procedere alla nomina del/la Gender City Manager, persona fisica o organismo, che si pone a sostegno delle politiche che mirano all’uguaglianza e all’equità di genere, garantisce attività di monitoraggio delle politiche della Città, di affiancamento e supporto dell’attività degli Uffici del Servizio Pari Opportunità e ai servizi dell’Amministrazione in generale, contribuendo a sviluppare una prospettiva attenta alle questioni di genere.

«Con la pubblicazione dell’avviso per la selezione del Gender City Manager del Comune di Andria – dichiara l’Assessora al Futuro Viviana Di Leo – si introduce una figura innovativa che sarà di supporto per promuovere le politiche di genere e delle pari opportunità nella nostra città e valutare l’impatto di genere dei processi culturali, sociali ed economici. L’auspicio è che questo incarico possa contribuire ad elaborare interventi più puntuali, partendo da un’analisi del contesto in collaborazione con l’Assessorato alle pari opportunità, con la già istituita Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili e con le associazioni del territorio che si occupano del tema».

L’ incarico di Gender City Manager è di durata triennale, rinnovabile e non è assoggettato a compenso, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate.

Si allegano l’Avviso contenente la descrizione del ruolo, i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, il modello per la domanda, l’Informativa Privacy da presentare via PEC: [email protected], riportando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse Gender City Manager” entro e non oltre le ore 23:59 del 20/05/2025.

Alla domanda dovranno essere allegati copia di valido documento di riconoscimento e il curriculm vitae; lo stesso dovrà consistere nell’esplicita e articolata enunciazione delle attività svolte, dell’eventuale esperienza professionale dei titoli acquisiti, eventualmente corredato dalla relativa specifica documentazione comprovante quanto dichiarato. Un’apposita commissione nominata dal Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino procederà alla verifica dei requisiti sopra indicati per l’ammissione dei candidati alla procedura di selezione.

Tutta la documentazione necessaria è sul sito istituzionale del Comune di Andria www.comune.andria.bt.it