Un’occasione di scambio culturale, ma anche di scoperta del territorio e condivisione dei valori comuni: tutto questo è il progetto Erasmus Plus che vede coinvolto l’Istituto “E. Carafa” che ha accolto una delegazione di studenti olandesi.

Dopo le precedenti visite degli istituti “Vaccina” e “Vittorio Emanuele”, coinvolte in interessanti progetti di scambio culturale con paesi europei, Palazzo di Città ha ospitato ben volentieri questi studenti in visita nella città di Andria. Il Vice Sindaco e Assessore alle Radici Cesareo Troia e l’Assessora alla Persona Dora Conversano hanno accolto in sala consiliare le delegazioni studentesche coinvolte.

Gli studenti Olandesi provenienti dallo Udens College, accompagnati dalla loro Dirigente ed una docente olandese, e 18 studenti del “Carafa” con le docenti Carolina Pastore, coordinatrice del Progetto Erasmus, e Nunzia Cassano si sono confrontati sulle rispettive esperienze con un focus sulla educazione alla legalità.

L’assessora Conversano ha rimarcato l’impegno dell’Amministrazione nella promozione del Festival della Legalità quale appuntamento annuale fondamentale per la crescita dei ragazzi: «Insieme si può operare – ha sottolineato – in una dimensione Europea così come oggi è possibile costruire le basi dell’educazione alla legalità e di una cittadinanza attiva fondata su valori Europei». Il Vice Sindaco Troia ha ricordato «il grande patrimonio storico e delle eccellenze gastronomiche locali della Città di Andria che sul turismo e sull’accoglienza sta puntando tanto: l’olio extravergine, la produzione di vini e i prodotti caseari, quali burrata, veri tesori della tradizione andriese. Il nostro impegno – ha ricordato – verso le scuole e anche nell’accoglienza degli studenti stranieri ci dà la possibilità di far conoscere a tutti, a partire dai nostri ragazzi, quello che questa città è in grado di offrire, perché le sue risorse storiche, di tradizione e di valorizzazione non vadano disperse».

Da parte della Dirigente Pellegrini un ringraziamento alla Sindaca Giovanna Bruno e a tutta l’Amministrazione comunale per il patrocinio concesso e l’ospitalità ricevuta. La Dirigente, entusiasta del progetto di scambio Erasmus plus con l’Olanda, ha voluto anche ringraziare le 18 famiglie andriesi ospitanti ed ha rimarcato che «queste esperienze di scambio culturale europee sono preziose non solo per il futuro dei nostri studenti, ma anche per i docenti e il personale scolastico coinvolti in esperienze di mobilità internazionale».