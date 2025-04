«Come promesso, l’Ufficio Tributi ha terminato la correzione e rielaborazione degli avvisi di pagamento relativi al Canone Unico Patrimoniale che attiene i Dehors». Lo fa sapere l’assessore al Bilancio Pasquale Vilella.

«Una prima parte di avvisi è stata inviata agli esercenti ieri mattina; le altre spedizioni avverranno a partire da lunedì. Abbiamo analizzato approfonditamente i conteggi anche per dare tutte le spiegazioni e i consigli ai singoli esercenti che vorranno incontrarmi – afferma l’assessore Vilella. La prossima settimana incontrerò alcuni esercenti di piazza Catuma così come avvierò con l’Assessore Troia la fase di studio con Confcommercio e Confesercenti al fine di poter rielaborare le nuove tariffe e il nuovo regolamento che andranno in vigore dal 2026. L’occasione degli approfondimenti ha accelerato l’operazione di verifica dei pagamenti degli anni pregressi da cui sono purtroppo emerse alcune posizioni non regolari. Ovviamente prima che la verifica si concluda con l’emissione di avvisi di accertamento con aggravio di sanzioni e interessi, auspico che gli esercenti in difficoltà possano recarsi in ufficio per verificare come regolarsi».