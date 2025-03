«Questi giorni sono stati tagliati ben 17 alberi in via Vaccina ad Andria. I tagli degli alberi sono stato effettuati per far posto ad una pista ciclabile. Ora siamo già sicuri cosa ci diranno dalle stanze dei bottoni: che quegli alberi saranno compensati; oppure che sono stati già compensati; oppure che gli alberi erano malati/cariati (falso. Lo erano solo in pochi)». E’ quanto si legge in una nota dell’associazione ambientalista 3Place.

«Anzi No, ecco la risposta letta nelle varie testate giornalistiche: “Gli alberi rimossi, come da impegni precedentemente enunciati dall’Amministrazione Comunale, sono stati sostituiti con altri già piantumati nei mesi scorsi in altre zone della città: in particolare al Monumento ai Caduti – Parco della Rimembranza; in Villa Comunale ma soprattutto nei giardini delle scuole cittadine, per un totale di 160 alberi circa. É un’operazione frutto di un accordo tra Comune di Andria e Ferrotramviaria nell’ambito dei lavori di interramento ferroviario”.

A noi questa cosa della compensazione fa paura. E si perché abbiamo scritto diverse volte ma mai nessuno ha lasciato una traccia scritta delle quantità, delle tipologie di alberi, del luogo in questi nuovi alberi oggetto di compensazione sono stati messi a dimora. Intendiamo una risposta via PEC mai ricevuta. Domande che ci facciamo anche oggi e che rinviamo ancora una volta all’ufficio ambiente. Che poi compensare 17 alberi di 60 anni di età ce ne vuole. Vanno valutati diversi aspetti.

E poi: compensare tali alberi in un luogo diverso da quello in cui sono stati tagliati oppure farlo con alberi che sono 1/10 di quelli tagliati non è socialmente, economicamente, “climaticamente”, dal punto di vista ecosistema, corretto.

Pensiamo ad esempio dei ragazzi e ragazze che frequentano la SCUOLA Vaccina. Pensiamo alla salute dei residenti in zona ma anche di tutti noi cittadini. Ricordiamo che ogni albero tagliato è un essere vivente ammazzato. Ogni albero tagliato riduce la qualità dell’aria e quindi della nostra salute. E non solo questo. Ogni albero tagliato è una casa in meno per volatili, benessere psicologico, riduzione rumore, protezione del suolo. E tanto altro ancora.

Ogni taglio che programmate pensate alle future generazioni che vivranno su questo Pianeta che prendiamo solo in prestito nella nostra vita. Restiamo in attesa di riscontro».