Un laboratorio tessile e un centro estetico completamente abusivi sono stati scoperti ad Andria nel corso di un’operazione della Guardia di Finanza. L’intervento è avvenuto nella mattinata di mercoledì 26 febbraio, dopo che i militari della Compagnia locale avevano notato un sospetto via vai di auto e persone, soprattutto donne, all’interno di un’abitazione in una zona residenziale della città.

Una volta entrati nell’immobile, i finanzieri hanno trovato al piano terra quattro lavoratrici impegnate in un’attività di maglieria completamente sconosciuta al Fisco e priva di qualsiasi regolarizzazione. Al piano superiore, invece, è stato individuato un centro estetico operante in totale assenza di autorizzazioni commerciali, sanitarie e fiscali.

Di fronte a questa situazione, le Fiamme Gialle hanno sequestrato tutte le attrezzature presenti, tra cui banchi da lavoro, lettini, lampade, frese per unghie e oltre 500 smalti, per un totale di circa 1.000 oggetti destinati all’attività commerciale abusiva. Sono inoltre scattate sanzioni amministrative per violazioni in materia di tutela del lavoro, esercizio abusivo della professione di estetista e mancata autorizzazione all’attività commerciale.

Attualmente sono in corso accertamenti finanziari e patrimoniali per quantificare i proventi generati dall’attività illecita e procedere al recupero delle somme evase. L’operazione della Guardia di Finanza conferma l’impegno nel contrasto all’abusivismo e all’evasione fiscale, fenomeni che alterano la concorrenza e mettono a rischio la sicurezza di lavoratori e clienti.