Andria tra le città protagoniste della BTM, l’evento dedicato al turismo in corso a Bari – Fiera del Levante, nella giornata di apertura declinata alla Rete dei Comuni Sostenibili di cui Andria fa parte. Presente l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari insieme a Nicola Fattibene per il Food Policy Hub, Sabino Ardito e Giovanni Prezioso per lo Spazio Terre APS.

Andria ha aperto ieri proprio il meeting con il panel dedicato alla “Scoperta Comunità Sviluppo – Tutta questa bellezza insieme la possiamo sostenere”.

«C’è stato molto interesse intorno al progetto proposto dalla Città – dichiara l’Assessora Di Bari -. Abbiamo parlato del progetto alimentare del Food Policy Hub nei luoghi rifunzionalizzati del nostro Palazzo di Città. Abbiamo raccontato come è nato, come sta crescendo, quali sono le azioni verso la città e soprattutto qual è il percorso culturale che stiamo facendo, insieme anche allo Spazio Terre APS che è l’impresa sociale che adesso abita appunto quei luoghi e che si connette alle altre realtà. Abbiamo parlato anche del ricettario emotivo della tradizione e delle sfide che la città sta cercando di lanciare, dalle piste ciclabili alle domeniche ecologiche, con una spinta sui prodotti tipici del nostro territorio. E qui ci viene in aiuto l’Andria Food Policy Hub. Abbiamo parlato dei parchi urbani e della Città Bambina: una proposta di città più a misura di uomo e di donna, anzi di bambino e di bambina».