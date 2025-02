La scuola come autostrada per il futuro: è stato questo il claim che ha accompagnato circa 1500 studenti e docenti che hanno preso parte al Next Gen AI Summit, il primo grande evento nazionale sull’intelligenza artificiale dedicato al mondo della scuola che si è svolto a Milano dal 31 gennaio al 3 febbraio.

Un’occasione di confronto e formazione sulle potenzialità delle nuove tecnologie in ambito educativo a cui ha preso parte anche un gruppo di studenti del Polo Liceale “Carafa” di Andria accompagnati dalla professoressa Floriana Chiapperino.

Numerosi gli spunti di riflessione da parte di speaker nazionali ed internazionali, oltre al ministro Valditara, un’opportunità per giovani e docenti su temi cruciali come l’uso dell’intelligenza artificiale e l’impatto sul mondo del lavoro e dell’istruzione. Un summit che ha accolto le sfide, le opportunità e le voci dei ragazzi che adesso ritornano nelle loro classi consapevoli che il futuro è ancora da scrivere e la scuola rappresenta l’autostrada per la crescita della società.