Il Liceo Scientifico “Riccardo Nuzzi” di Andria si distingue per un’iniziativa di orientamento in uscita senza precedenti, già inaugurata con successo negli scorsi anni e progettata per avvicinare gli studenti al mondo delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso un’esperienza di apprendimento immersiva presso l’Università degli Studi di Bari.

Un ponte tra scuola e università

Il progetto, fiore all’occhiello delle attività di orientamento del liceo, si propone di guidare gli studenti nell’esplorazione dell’interpretazione fisica dei fenomeni che ci circondano, dal microcosmo all’infinitamente grande, con un focus particolare sullo sviluppo delle competenze STEM, sempre più richieste nel mondo del lavoro.

L’approccio didattico adottato è innovativo e centrato sullo studente, che viene posto al cuore delle attività di apprendimento. Le lezioni, tenute dai docenti universitari del Dipartimento Interateneo di Fisica di Bari, si svolgono presso la stessa sede universitaria, offrendo agli studenti un assaggio autentico della vita accademica.

Un’esperienza formativa a 360 gradi

Il progetto non si limita a fornire conoscenze teoriche, ma mira a stimolare la curiosità e la passione per le materie scientifiche, incoraggiando gli studenti a mettere in discussione le proprie idee e a sviluppare un pensiero critico e creativo.

La possibilità di interagire con docenti universitari e di confrontarsi con i propri pari in un ambiente stimolante come quello universitario rappresenta un’occasione unica per gli studenti di orientarsi verso un futuro percorso di studi in ambito scientifico.

Un modello virtuoso di collaborazione

L’iniziativa del Liceo Nuzzi rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e università, un modello da seguire per promuovere l’eccellenza nell’educazione scientifica e per preparare i giovani alle sfide del futuro.

Il progetto, infatti, non solo fornisce agli studenti una solida base di conoscenze scientifiche, ma li aiuta anche a sviluppare le competenze trasversali necessarie per avere successo nel mondo accademico e professionale, come la capacità di lavorare in gruppo, di comunicare efficacemente e di risolvere problemi in modo creativo.

Un investimento nel futuro

Il Liceo Nuzzi, con questo progetto all’avanguardia, si conferma come un punto di riferimento per l’educazione scientifica nel territorio, un luogo dove i giovani talenti vengono coltivati e accompagnati verso un futuro di successi.