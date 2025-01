Incidente questa mattina attorno alle 10 sulla SP230 che da Minervino conduce ad Andria. Un’autovettura utilitaria è finita fuori strada per cause in corso di accertamento. Ingenti i danni e necessario il rapido intervento di due equipe sanitarie del 118 di Minervino per soccorrere i due occupanti della vettura coinvolta nel sinistro. Si tratta di padre e figlio minore entrambi di Minervino e trasferiti in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria. L’uomo in particolare potrebbe anche essere trasferito a Foggia a causa delle importanti ferite riportate