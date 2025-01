Aggiunge benzina al centrocampo ma perde per qualche settimana un tassello della difesa. Radiografia della Fidelis Andria tra calciomercato e campo in vista della trasferta di Brindisi, partita in programma domenica 12 gennaio alle 16 allo stadio Fanuzzi con diretta televisiva e social (Facebook e Youtube) su Telesveva. Le due trattative concluse in settimana hanno permesso di allungare la coperta in mezzo al campo, dove è ai saluti Gladestony e Verna a dicembre ha preso il posto di La Monica: l’ingaggio di Mateo Likaxhiu, classe 2000 che nella prima parte di stagione ha giocato con lo United Riccione totalizzando 17 partite con 5 reti e che in precedenza ha vestito le maglie di Livorno, Correggese, Fano, Parma e Torres, assicura alle scelte di Giuseppe Scaringella una mezzala in più. Qualche ora prima era diventato ufficialmente un calciatore della Fidelis Daniele Balba, classe 2006 arrivato in biancazzurro in prestito dal Cittadella. Nella prima parte di stagione è stato al Mestre, totalizzando 11 presenze e un gol, mentre l’anno scorso si è fatto apprezzare nel girone H di Serie D con il Manfredonia, realizzando 4 reti in 24 gare.

Tasselli preziosi in un reparto che sin qui si è retto in particolare sulle spalle di due pilastri: Crocifisso Cancelli e Andrea Risolo, non a caso i calciatori di movimento più impiegati in rosa rispettivamente con 1610 e 1571 minuti in campo. Dalla prossima settimana, con la trattativa Sylla in via di definizione per l’attacco, i fari saranno puntati sulla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo, il meno battuto del girone H di Serie D. Una necessità riscontrata dopo l’intervento di pulizia del menisco al quale è stato sottoposto nella giornata di giovedì Michele Ferrara: il difensore classe 1993 ne avrà per poco meno di un mese.