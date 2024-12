Domenica 22 dicembre altra Domenica Ecologica. Dalle 10 alle 13 fuori le auto dal centro cittadino per dare la possibilità a tutti di passeggiare per le vie del centro e partecipare alle tante iniziative previste in diversi luoghi della città, per vivere la città al meglio, con lentezza e bellezza. Ecco il programma completo:

dalle 10 alle 13 in Corso Cavour n. 99 angolo Via Cittadella torna “Attenti al lupo”, lo spazio informativo sulle truffe agli anziani

dalle 10 alle 13 in Piazza Catuma, Il Natale degli Sportivi a cura del CSI Centro Sportivo italiano

dalle 10 alle 13 in Via Regina Margherita, Campagna di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile in città favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile privata. A cura dell’Associazione URBAN MOBILITY per il Mobility Management e la mobilità sostenibile

dalle 10 alle 13 in viale Crispi, Prevenzione in Azione: L’importanza degli screening per la Salute. A cura della ASL BT

dalle 10 alle 13 in Via Regina Margherita (tratto tra Via L. Bonomo e Via Duca di Genova), Danza Benessere ed Emozioni. A cura di DANZARTE

dalle 10 alle 13 in viale Crispi, angolo Via Regina Margherita: Esibizione danza a cura del CENTRO TEATRO DANZA

ARTISTI ANDRIESI

Dalle 10 alle 13 e dalle 18,30 alle 21,30 in via Torino 12 presso la sede dell’associazione Artisti Andriesi: Mostra artistica “La Città degli Angeli”

dalle 11 alle 13 in Via Regina Margherita la Rassegna teatrale “Visioni-dei conflitti e dei diritti” – Spettacolo teatrale di strada “DRUM CIRCLE” a cura di MIGRANTES LIBERI