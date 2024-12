Torna la rassegna teatrale “Visioni – dei conflitti e dei diritti”, ideata dalla Comunità Migrantesliberi, sesta edizione, realizzata anche quest’anno all’interno della Programmazione del Progetto SAI del Settore Sevizi Sociali del Comune di Andria che da circa 10 anni favorisce l’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Gli eventi andranno in scena da sabato 14 Dicembre a Domenica 22 Dicembre 2024. Una rassegna culturale che esplora i conflitti e i diritti umani attraverso una serie di eventi coinvolgenti, offrendo un’opportunità unica di riflessione e confronto. Un’edizione che promette di essere particolarmente ricca di eventi, con spettacoli e performance che stimoleranno riflessioni e dialoghi sui temi attuali.

«La cultura è un bene comune primario e vitale come l’acqua – spiega Don Geremia Acri, presidente di MigrantesLiberi – I teatri, le biblioteche, i cinema…sono come tanti acquedotti. La cultura rende liberi, veri e onesti intellettualmente. Senza cultura si muore schiavi di qualcuno o di qualcosa. Le diverse relazioni interculturali arricchiscono il nostro cammino e ci conducono verso la pace e l’armonia di comunità. Le migrazioni dei nostri tempi ci danno una grande chance: superare le nostre paure per lasciarci arricchire dalla diversità del dono di ciascuno. Siamo figli e figlie della stessa terra che diventa la nostra casa».

«Sostenere la cultura e il dialogo è fondamentale per costruire una società più giusta – aggiunge l’assessora alla persona Dora Conversano – “Visioni” è un’occasione preziosa per sensibilizzare e unire le persone attorno a temi cruciali. Questi momenti di incontro ci permettono di aprire gli occhi sui diritti negati e ci invitano a riflettere sulle responsabilità che abbiamo nei confronti della comunità».

Questo il programma:

14 Dicembre 2024 ore 20:30: ROM VS TUTTI

Autore: Rašid Nikolić

Luogo: Auditorium Mons. di Donna_Andria

15 Dicembre 2024 ore 11:00: THE GIPSY MARIONETTIST

Autore: Rašid Nikolić

Luogo: Piazza XXV Aprile (Largo Torneo)

18 Dicembre 2024 ore 20:30: GIUSTA

Compagnia: Teatro delle Molliche

Luogo: Auditorium Mons. di Donna_Andria

20 Dicembre 2024 ore 20:30: BINARIO VIVO

Compagnia: TOP – Teatri Off Padova

Luogo: Auditorium Mons. di Donna_Andria

22 Dicembre 2024 ore 11:00: DRUM CIRCLE

Artista: Crazy Djembe

Luogo: Via Regina Margherita_Andria

L’ingresso è libero; l’invito a partecipare è rivolto a chiunque voglia cogliere l’opportunità di esplorare e riflettere su questioni sociali e culturali attraverso l’arte e la performance. Ogni evento sarà un’occasione per unire le voci e le esperienze di diverse comunità.

La rassegna è promossa dal Comune di Andria – Settore Servizi Sociali, dalla Comunità “Migrantesliberi” con il sostegno di Rete SAI – Ministero dell’Interno. Per informazioni scrivere a [email protected]