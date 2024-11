I Programmi dell’Accesso, regolamentati da un Protocollo d’Intesa stipulato tra il Co.Re.Com. Puglia (Comitato Regionale per le Comunicazioni) e la sede regionale del Centro di Produzione Rai, rappresentano uno strumento prezioso per i sodalizi impegnati nel sociale e per le Istituzioni del territorio.

La possibilità di beneficiare a titolo gratuito di spazi informativi televisivi messi a disposizione dalla Rai offre alle realtà più significative del Volontariato un’occasione irrinunciabile per comunicare la propria poliedrica attività a un pubblico consistente, con l’assistenza di un giornalista professionista e dei validissimi tecnici dell’Azienda radiotelevisiva di Stato.

Nonostante si tratti di una opportunità straordinaria per il mondo associativo e per gli stessi Enti pubblici, in pochi conoscono i Programmi dell’Accesso e, quindi, perdono preziose possibilità di farsi conoscere e apprezzare per la meritoria opera che svolgono in favore della collettività. Perciò può essere utile mettere a fuoco regole e vantaggi di aderire al bando che ogni trimestre viene emanato dal Co.Re.Com. Puglia per divulgare e promuovere attività e iniziative.

Il Circolo della Stampa “San Francesco di Sales”, coerentemente con i suoi fini statutari e coinvolgendo i vertici del Co.Re.Com. Puglia, ha perciò organizzato un incontro informativo per venerdì 22 novembre 2024 , alle ore 18.00 , nell’auditorium della Biblioteca Comunale “G. Ceci” (piazza Sant’Agostino 5 – Andria).

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Andria, è aperto a tutte le associazioni iscritte negli appositi Albi dei Comuni della provincia Barletta – Andria – Trani e al Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), oltre che alle undici (compresa la Provincia) Amministrazioni pubbliche dell’area nord Barese – Ofantina.

L’incontro sarà aperto dai saluti del Presidente del Circolo della Stampa, Vincenzo Rutigliano, di un rappresentante della Civica Amministrazione di Andria e del Vice Presidente del Co.Re.Com. Puglia, Franco Di Chio. Seguiranno gli interventi della Presidente e del Direttore del Comitato Regionale per le Comunicazioni, Lorena Saracino e Giuseppe Musicco, per illustrare nel dettaglio cosa sono i Programmi dell’Accesso e presentare il bando per il primo trimestre 2025 già pubblicato e in scadenza il 1° dicembre prossimo. Infine, le testimonianze di Michela Di Trani, Vittorio Massaro e Carmelo Palumbo, fra i giornalisti selezionati negli ultimi anni per condurre le puntate dei Programmi dell’Accesso.