Intervento delle guardie zoofile di Fareambiente del Laboratorio verde di Andria, per il recupero di un Ghebbio (Falco tinnunculus), un rapace diurno appartenente alla famiglia Falconidae, rinvenuto ferito in contrada Pandolfelli e consegnato ieri presso l’Osservatorio faunistico di Bitetto per le opportune cure del caso.

L’intervento si è reso possibile grazie alla disponibilità delle guardie zoofile volontarie Antonio Cannone, Luciano Albore e Leonetti Rosaria, che alle prime ore della giornata si sono recati in contrada Pandolfelli su segnalazione di un residente della zona che aveva notato il volatile in difficoltà riuscendo a prelevarlo nonostante i tentativi di sottrarsi al suo recupero pur ferito.