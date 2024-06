Nuovi atti vandalici nella villa comunale di Andria. Gli ultimi episodi risalgono a ieri mattina quando ci si è trovati difronte a vialetti allagati e irrigazione fuori controllo. Ignoti, infatti, hanno danneggiato alcuni cosiddetti “pop up” dell’impianto di irrigazione, provocando una netta dispersione dell’acqua. E’ stato l’assessore all’Ambiente del comune di Andria, Savino Losappio, a segnalare ieri mattina gli atti vandalici con un post sui social: «C’è chi si diverte a distruggere i popup dell’impianto di irrigazione – si legge -. Nell’ultimo periodo abbiamo una media di venti ed oltre a settimana. Acqua sprecata e soldi sprecati!». Così l’assessore Losappio, il quale ha voluto rimarcare soprattutto la frequenza degli atti vandalici che stanno avvenendo nella villa comunale. Non è chiaro chi stia provocando questi danni, ma gli indizi porterebbero a gruppi di giovani – alcuni evidentemente incivili – che spesso animano il polmone verde della città di Andria.

Oggi, invece, è intervenuto sull’episodio il presidente del consiglio comunale, Giovanni Vurchio, con un messaggio rivolto ai cittadini: «Queste azioni irresponsabili – si legge – non solo causano sprechi d’acqua e di denaro pubblico, ma rappresentano anche un attacco diretto al nostro patrimonio comune e alla qualità della nostra vita quotidiana. Il danno arrecato ai nostri sistemi di irrigazione influisce negativamente sulla manutenzione del nostro grande polmone verde, che offre a tutti noi un luogo di svago, relax e incontro, merita tutta la nostra attenzione e cura. Il verde pubblico è un elemento essenziale per il benessere e la bellezza della nostra città, e mantenerlo in buone condizioni è una responsabilità che ci riguarda tutti. Tali comportamenti denotano una mancanza di rispetto verso l’intera comunità e verso l’ambiente che ci circonda. Non possiamo più tollerare tali gesti. È fondamentale che tutti noi comprendiamo il valore delle risorse comuni e l’importanza del rispetto reciproco». Infine Vurchio lancia l’appello: «Vi invito a unirvi a noi nella lotta contro il vandalismo, promuovendo una cultura di responsabilità e rispetto. Chiedo a chiunque sia testimone di atti di vandalismo di segnalarli immediatamente alle autorità competenti. Solo collaborando possiamo preservare il nostro ambiente e garantire che le nostre risorse siano gestite in modo sostenibile e sicuro. Grazie per la vostra attenzione e per il vostro impegno nella protezione della nostra città».