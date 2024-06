Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma della Segreteria cittadina Liberali e RIFORMISTI nPSI Andria (segretario Antonio Di Gregorio):

«A quanto si apprende dagli organi di stampa, sembrerebbe che durante la notte tra sabato e domenica, in pieno centro storico ad Andria, ci sia stato un grave episodio di violenza culminato in un accoltellamento tra alcuni adulti di origine straniera.

Un accadimento così grave che riporta alla ribalta la questione sicurezza nella nostra città, che soprattutto negli ultimi anni non viene più percepita sicura. Una città, di fatto senza identità e sempre più in balia della violenza, del degrado e del crimine.

E’ giunto il tempo oramai che questa amministrazione comunale si assuma sino in fondo le proprie responsabilità e metta in campo delle scelte importanti perché i cittadini andriesi meritano molto di più.

Chiediamo quindi al sindaco Bruno di Andria ed all’assessore alla sicurezza Colasuonno di battere un colpo su un tema così importante e di non preoccuparsi solamente di raccogliere qualche voto per Decaro e per il Pd.

Siamo certi, al netto di smentite di circostanza, che anche tra le gli esponenti del centrosinistra locale forte è l’insofferenza che si registra per quanto non si è fatto in questi anni dalla Sindaca Bruno e dalla sua giunta in termini di crescita e sviluppo per la città. Il tempo degli slogan e delle chiacchiere è finito, e agli andriesi bisogna dare risposte serie e concrete».