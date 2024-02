Cambio alla presidenza dell’associazione Insieme per l’Africa. Nelle scorse settimane, presso la nuova sede dell’associazione, ad Andria, in via E. Dandolo n. 50, si è riunito il nuovo consiglio direttivo che ha nominato alla carica di presidente il dottor Riccardo Matera che subentra ad Emanuele Mastropasqua. Quest’ultimo, nominato all’unanimità presidente onorario per l’eccellente lavoro svolto a beneficio dei progetti che l’associazione ha portato avanti in questi primi 20 anni di attività.

Intanto, giovedì 29 Febbraio ‘24, una delegazione dell’associazione rappresentata dal neo presidente, Riccardo Matera e da Pietro Zito (componente del consiglio direttivo) assieme ad altri soci raggiungeranno l’Etiopia. Sosteranno a Zway e a Dilla. In entrambe le comunità il gruppo andriese incontrerà le popolazioni locali, i ragazzi e le ragazze che vivono le scuole e gli ambienti finanziati dall’associazione negli anni scorsi.

«L’incarico di presidente dell’associazione di cui sono socio da anni è per me un grande onore nonché di grande responsabilità – commenta il dottor Riccardo Matera – . Ci attende ora un grande impegno in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti in Etiopia, ma anche in Uganda, in Madagascar, nel Benin e in tutti quei luoghi martoriati da guerre civili, povertà economica e culturale. Continueremo ad avere cura delle opere già finanziate per garantirne efficienza e funzionalità nel tempo. Ringraziamo sin d’ora tutte le persone che, in condivisione con la mission della nostra associazione, contribuiscono tramite le erogazioni liberali a sostenere i nostri progetti in terra d’Africa».

Pozzi, scuole, ambulatori medici e progetti agricoli sono solo alcune delle iniziative portate a termine negli anni passati. Attualmente, l’associazione è impegnata nella costruzione di una scuola media a Dida (Zway) per 350 ragazzi. La scuola si inserisce in un contesto già avviato con la costruzione, negli anni passati, di una scuola materna ed elementare. In continuità con il progetto educativo, è stato accolto favorevolmente, dal direttivo dell’associazione, il bisogno di costruire una scuola media che possa dunque consentire ai ragazzi di proseguire negli studi. La struttura consta di tre aule, servizi igienici e spazi esterni per le attività all’aperto.

Buon viaggio ai nostri amici in partenza per l’Etiopia che, siamo certi, vivranno un’esperienza umanamente arricchente.