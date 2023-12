Una nuova area front end nella sede provinciale dell’INPS ad Andria è stata inaugurata questa mattina ed immediatamente operativa per l’utenza. Uno sportello arrivato al termine di un percorso partito diverso tempo fa e che ha permesso alla sede andriese dell’Istituto di aprire le porte ai cittadini in un’area totalmente nuova e pensata con i più moderni standard di accoglienza. L’inaugurazione alla presenza di autorità civili, militari e religiose della città.

All’interno della struttura sono state allestite sei postazioni multifunzione di cui una self service. L’occasione è stata propizia anche per presentare il bilancio sociale dell’INPS nel territorio della BAT che conta oltre 88mila pensionati, un tasso di disoccupazione pari all’11% (dato Puglia 12,1%) ed un saldo netto tra assunzioni e cessazioni positivo di circa 1500 unità. Un aumento di produttività che significa anche incremento di accessi in sede che in un solo anno sono stati oltre 16mila con 7400 ricontatti telefonici e 21 web meeting. Tutti mezzi a disposizione dell’utenza per parlare con l’INPS. Oltre 120mila le pratiche presentate da patronati e cittadini. Il front end avrà un ruolo decisivo in questo complesso meccanismo di gestione soprattutto per le persone più anziane che non hanno particolare dimestichezza con le nuove tecnologie.

