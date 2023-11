Una conferma del lavoro svolto quotidianamente da tutta la comunità scolastica per una preparazione a 360°: il Liceo scientifico “Riccardo Nuzzi”, nell’opzione scienze applicate, è al primo posto della classifica di Eduscopio non solo tra le scuole nel raggio di 30 km ma a livello regionale.

Nella ricerca della Fondazione Giovanni Agnelli, che da 10 anni analizza gli esiti universitari in base sia alla velocità del percorso universitario dei diplomati degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (percentuale dei crediti ottenuti rispetto a quelli previsti) sia al rendimento e profitto negli studi degli studenti (media dei voti degli esami universitari), il liceo di Andria ha ottenuto l’indice più alto tra tutti gli istituti pugliesi.

Inoltre, l’indice dell’istituto federiciano non è praticamente cambiato rispetto allo scorso anno a differenza di quanto si è verificato per diverse altre scuole che hanno risentito, probabilmente, dell’effetto pandemia.

Anche per il Liceo Scientifico tradizionale, il dato rilevante è la variazione minima nell’indice FGA (come si chiama appunto il valore assegnato da Eduscopio) che ha permesso alla scuola di posizionarsi al secondo posto nella BAT e addirittura quinto a livello regionale.

Inoltre altro dato rilevante è quello relativo alla frequenza dei diversi Atenei: gli studenti del Liceo “Nuzzi” non solo si iscrivono presso le università del territorio, ma per una percentuale elevata (circa il 50%) anche nei diversi e altrettanto prestigiosi Atenei italiani, con esiti lusinghieri in entrambe le situazioni.

La scuola andriese dunque nel range dei migliori istituti del territorio per affrontare l’università, in qualsiasi indirizzo: al termine del percorso liceale infatti i diplomati scelgono con successo aree disciplinari universitarie non solo scientifiche, mediche, sanitarie, economico-statistiche, tecniche, ma anche giuridico-politiche, umanistiche, sociali e delle scienze motorie. Da quest’anno il Liceo ha attivato anche – in partenariato con l’Università di Bari e altre istituzioni scolastiche del territorio – l’orientamento con gli ITS academy, percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, un’ottima opzione per formarsi e prepararsi al mondo del lavoro.

«È un dato che conferma il lavoro umano e professionale che con dedizione portiamo avanti – commenta la Dirigente scolastica Nicoletta Ruggiero – oltre alla indiscussa serietà dell’insegnamento, abbiamo messo a disposizione degli studenti numerosi progetti di approfondimento, spazi laboratoriali per incontrarsi e confrontarsi, gruppi di studio. Anche il percorso di potenziamento-orientamento di Biologia con curvatura biomedica sta producendo esiti molto positivi, con studenti che già al 4° anno ottengono l’ammissione alle facoltà di ambito medico all’esito dei test. Per noi è fondamentale mantenere alto lo standard rispetto a una delle missioni formative, la preparazione e l’orientamento agli studi universitari, ma l’impegno dei docenti e dell’intera Comunità scolastica è sempre teso a favorire il progetto di vita, qualunque esso sia, di tutti gli studenti e di ciascuno, affiancando, sostenendo, promuovendo le potenzialità personali. Ciò con l’utilizzo di didattiche innovative e laboratoriali che investono tutti gli ambiti disciplinari.

Essere ai vertici della classifica di Eduscopio ci fa molto piacere, perché questo dato premia la mission e la vision del nostro Liceo: “l’umanizzazione” della formazione, specie quella in ambito scientifico, medico e sanitario, economico-statistico, tecnico e tecnologico fino al digitale, di forte impatto per le professioni del futuro.

Il nostro obiettivo è dunque quello di fare il meglio per il futuro dei nostri studenti».