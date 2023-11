La recente inclusione della borgata andriese nel ristretto novero dei “Borghi della Salute”, rende doveroso attuare azioni politiche concrete e funzionali miranti a uno sviluppo sostenibile del territorio e della piccola comunità locale, con una serie di azioni di marketing territoriale. Domenica 19, alle ore 10,30 a Palazzo Belgioioso, un Focus tematico sulle prospettive di sviluppo del Borgo della Salute. Idee, proposte progetti, iniziative ed eventi per sostenere il decollo della frazione.

«Questo incontro aperto al pubblico – sottolinea Cesare Troia, Assessore comunale alle Radici, nonché vice presidente nazionale delle Città dell’Olio – vuol essere un’occasione propizia per fare il punto ed il bilancio di una serie di iniziative già attuate su questo territorio – Fiera di Aprile, Cultural Rural Edition, la Camminata tra gli Ulivi – e per programmarne di nuove, nello sforzo congiunto di fare di questo “Borgo della Salute” un autentico polo attrattivo per il Turismo dell’Olio, Naturalistico, Verde, Eno-gastronomico. Oltre che per gli amanti e gli appassionati dell’Escursionismo, della flora e della fauna Murgiana, del Trekking, della Bicicletta, dell’Equitazione e di qualsiasi altra disciplina o attività open air. E’ questo – prosegue Troia – un obiettivo che sta particolarmente a cuore al Sindaco e a tutta l’amministrazione. Un obiettivo su cui mi piacerebbe convogliare l’interesse concreto di associazioni, enti, imprese, agricoltori, produttori, operatori turistici, residenti e comuni cittadini, nell’ottica di una Rete coesa, sia a livello progettuale che operativo. Per elaborare tutti insieme l’Agenda Montegrosso 2024».

All’incontro di Palazzo Belgioioso interverranno: la sindaca di Andria, Giovanna Bruno; Paolo Leoci, Accademia dei Tipici; Vanni Sansonetti, Associazione Nazionale Città dell’Olio; Lello Lacerenza, La Buona Puglia; Pietro Zito, Antichi Sapori/ Cultural; Nicola Curci, giornalista/autore; Marina Roma, OleoTurismo; Giuliana Magarelli, Mktg Territoriale & Borghi; Franco di Chio, Circolo della Stampa Bat.