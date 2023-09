Si avvicina il weekend della Festa Patronale ad Andria che vedrà coinvoltà l’intera città in manifestazioni folkloristiche, culturali e religiose.

A partire da mercoledì 13 fino a venerdì 15 si parte con il triduo in preparazione alla festa alle ore 20 in Cattedrale. Uno dei momenti più attesi dai cittadini è l’accoglienza del simulacro della Madonna dei Miracoli che tornerà in città sabato 16 alle ore 19. Momento culmine della tre giorni sarà la processione dei santi patroni per alcune vie della città che si concluderà con la Benedizione del Vescovo e a seguire una celebrazione Eucaristica in Cattedrale.

Il programma dettagliato delle celebrazioni religiose: