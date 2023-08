E’ deceduto ieri all’età di 77 anni Riccardo Caldarola andriese docente e dirigente scolastico oltre che studioso della cultura locale. Considerato da molti uno dei pilastri della storia recente del mondo scuola andriese, ha conosciuto e formato generazioni di studenti di cui è stato maestro autorevole e prezioso. Docente di lettere dal 1975 ha vissuto gran parte della sua carriera nella scuola “Vaccina” a partire dal 1979. Dell’istituto andriese è poi divenuto anche dirigente scolastico dopo una parentesi a Bari nel 2000 proprio all’inizio del nuovo incarico. Una importante esperienza anche alla guida dello storico circolo didattico “Oberdan” sempre nella sua città natale.

Tre le sue passioni la cultura locale con un occhio particolare al vernacolo. Ha scritto libri e commedie. Tra le più famose c’è sicuramente “U ciambott”. Ha preparato generazioni di studenti anche per gli esami universitari oltre che molti docenti ai concorsi per l’accesso alla professione. Dai suoi colleghi e studenti viene definito come serio, umano e molto generoso. Lascia sua moglie Lena ed i figli Annalisa e Giacomo. I funerali sono previsti per domani, martedì pomeriggio, presso la Chiesa della SS. Trinità.