Il 13 e 14 luglio tornano gli Stati Generali della Bellezza, la kermesse di Ali (lega delle autonomie italiane) dedicata alla Cultura e al Turismo. Ad ospitare la seconda edizione della kermesse sarà la città di Andria. Duecento amministratori, tra sindaci e assessori alla cultura e al turismo, si incontreranno nella Villa Comunale Giuseppe Marano per confrontarsi sulle politiche di promozione culturale e turistica, determinanti per la crescita e lo sviluppo dei territori, per scambiarsi idee, proposte, buone pratiche, esperienze quotidiane ma anche affrontare insieme le criticità sulla valorizzazione delle città e dei beni culturali, artistici e naturali dei territori, e sulle risposte da dare verso un turismo sempre più sostenibile e green.

Si parlerà di borghi, bellezza italiana, di Capitali della cultura, della Regione Puglia, cantiere di bellezza, e di politiche di sostenibilità, in chiave di bellezza e attrattività dei territori e dell’Italia. Momento simbolico sarà la sottoscrizione del Patto delle Città per la Bellezza, che avverrà nella corte di Castel del Monte, con 80 sindaci aderenti in fascia tricolore.

Interverranno: Matteo Ricci, Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Pesaro, Capitale della Cultura 2024, che aprirà i lavori assieme alla Sindaca di Andria Giovanna Bruno, Presidente ALI Puglia; Michele Emilano, Presidente della Regione Puglia; Antonio Decaro Presidente ANCI e Sindaco di Bari; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo; Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento, Capitale della Cultura 2025; Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto; Domenico Venuti, Sindaco di Salemi; Micaela Fanelli, Vice Presidente ALI Nazionale e Consigliera Regionale Molise; Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce; Domenico Volpe, Sindaco di Bellizzi; Mariarosa Barazza, Sindaca di Cappella Maggiore; Ivana Jelinic, Amministratore Delegato ENIT; Cory Crossman, Music Industry Development Officer at Tourism London, in collegamento dal Canada; Laura Marchetti, Docente di Antropologia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e tanti altri ospiti illustri. Previsto l’intervento del Ministro Raffaele Fitto e ancora tanti altri interventi nel ricco programma. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia e della Provincia BAT, oltre che il sostegno di Puglia Promozione.

«Sono grata ad Ali per aver scelto Andria per l’edizione 2023. Grata ai sindaci ed amministratori che da varie parti d’Italia si muoveranno per conoscere la nostra terra e per contribuire a confrontarsi sulle buone pratiche amministrative in tema di turismo e cultura. L’Italia ha una ricchezza diffusa che deve essere scoperta e valorizzata attraverso pratiche di promozione che allargano gli orizzonti, per oltre i campanili delle Città che amministriamo. E’ un esercizio di dialogo tra esperienze diverse, che ha un solo grande obiettivo: diffondere al massimo il valore Italia». Queste le dichiarazioni della sindaca Giovanna Bruno durante la conferenza stampa che a Palazzo di Città ha illustrato la due giorni, con il contributo anche del presidente nazionale e sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Presente anche la consigliera regionale delegata alla cultura Grazia di Bari: «La Puglia sta facendo un importante investimento sul suo brand e la cultura è un attrattore fondamentale. Puglia non è solo mare ma tanti luoghi che vivono di tradizioni e di storia, che stiamo facendo conoscere ai nostri visitatori, incantati dai sapori e dall’accoglienza che sappiamo offrire».

«La Provincia BAT sta assistendo ad un lavoro sinergico delle 10 città che promuovono tutto il territorio provinciale, fatto di ricchezze dalla collina al mare. A parte questo, è davvero un prestigio accogliere 200 amministratori locali che nella Città di Andria approfondiranno le politiche orientate alla promozione delle nostre bellezze. Andria non era abituata a queste manifestazioni di così elevato spessore e l’Amministrazione Bruno sta facendo passi da gigante sul terreno delle relazioni istituzionali». Ha concluso così il vicepresidente della Bat, Lorenzo Marchio Rossi.