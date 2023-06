Un operaio di 23 anni, Gabriel Aurelian residente a Corato ma con origini rumene, è deceduto questa mattina dopo esser stato investito sulla Strada Provinciale 231 nel territorio di Terlizzi. E’ accaduto attorno alle 7,30. L’auto, una Dacia, era guidata da una 45enne di Andria che viaggiava in direzione Bari ed è stata denunciata per omicidio stradale. La donna si è fermata subito per prestare soccorso alla vittima. Saranno i carabinieri, coordinati dalla procura di Trani, a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto ed a capire se il giovane operaio fosse impegnato nella pulizia del bordo strada per liberarlo dall’erba o se stesse segnalando agli automobilisti la presenza dei suoi colleghi al lavoro. La salma del 23enne è stata trasportata all’istituto di medicina legale del policlinico di Bari a disposizione della autorità giudiziaria.

Il giovane operaio svolgeva la mansione di moviere presso il cantiere mobile allestito sulla sede stradale. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dell’equipe sanitaria del 118 intervenuta sul posto. Al lavoro anche il personale dello Spesal dell’Asl di Bari.

E’ la quarta vittima sul lavoro in meno di due settimane in Puglia ed è unanime il cordoglio dei sindacati che chiedono con forza una strategia completamente diversa per arginare un fenomeno che assume proporzioni sempre più grandi. “Una morte che deve far riflettere, che non avremmo mai voluto apprendere. Una notizia che turba la nostra serenità. Vicinanza alla famiglia ed alla comunità coratina” ha detto il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico a cui hanno fatto eco le parole del primo cittadino di Corato Corrado De Benedittis “Morire di lavoro, sulla strada, a 23 anni. Un dolore immenso, infinito, per tutta la città e una grande rabbia”.