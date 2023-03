La Cgil di Barletta Andria Trani ha una nuova segreteria confederale. L’Assemblea generale che si è riunita nel pomeriggio del 30 marzo al Future Center di Barletta, alla presenza del segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, ha approvato a maggioranza la proposta del segretario generale provinciale Michele Valente. I nomi dei nuovi segretari che completano la squadra sono quelli di Rosa Sgaramella e Domenico Spera.

L’andriese Rosa Sgaramella, attualmente Assistente Amministrativo nella scuola e prossima insegnante di sostegno, iscritta alla Flc Cgil Bat, è stata nel Patto territoriale Nord Barese Ofantino ed è iscritta alla Cgil dal 2011; ha ricoperto il ruolo di Rls e successivamente Rsa. È stata presidente del Direttivo e dell’Assemblea della Filcams Bat ed è stata componente dell’Assemblea nazionale oltre che formatrice. Ha ricoperto anche la veste di presidente del Direttivo della Cgil provinciale. “Mi impegno a lavorare con tenacia come una piccola goccia che contribuisce ad allargare il grande fiume della nostra Cgil a renderlo travolgente per rafforzare la grande famiglia delle lavoratrici e dei lavoratori, rispettando le diversità, le donne, per rendere migliore la nostra società. La nostra forza è l’unicità di ogni compagna e compagno”, dichiara Sgaramella.

Domenico Spera, di Barletta, entra in Cgil nel 1992 come delegato della logistica sino al 2014. Ha ricoperto il ruolo di segretario della Filcams Cgil Bat per 8 anni. Sindacalista molto attivo ha seguito da vicino numerose vertenze sempre in prima fila al fianco dei lavoratori durante le manifestazioni di protesta e ai tavoli delle trattative. “Arrivo nella confederazione della Bat con l’obiettivo di dare un fattivo contributo per l’attuazione delle linee programmatiche emerse nel Congresso della Cgil nazionale che ha visto la rielezione di Maurizio Landini. Siamo convinti che il lavoro crei il futuro e per questo saremo in campo nei prossimi anni, contro la precarietà, le diseguaglianze, per noi e per i nostri figli”, commenta Spera.

“La mia proposta all’assemblea generale della Cgil è stata quella di puntare su due giovani sindacalisti ma con una comprovata esperienza. Si tratta di due dirigenti preparati e caratterizzati da forte motivazione. Rosa, anche se in produzione, non ha mai fatto mancare all’organizzazione il suo sostegno e la sua determinazione, Domenico si è contraddistinto negli anni per la tempra con la quale ha portato avanti tante vertenze complicate. Sono convinto che insieme riusciremo a fare un buon lavoro di rappresentanza e di ulteriore radicamento degli ideali della Cgil nella nostra provincia. Intanto, siamo subito al lavoro contro l’autonomia differenziata che sarà devastante per sanità e scuola, in particolare”, commenta Michele Valente, segretario generale Cgil Bat.

La prima uscita della nuova segreteria, infatti, oggi a Bari nella manifestazione organizzata da Spi e Cgil Puglia contro l’autonomia differenziata a difesa della sanità pubblica e della scuola: “Siamo stati nel capoluogo con quasi 300 compagni dalla Bat perché la nostra voce insieme a tutte le altre della Puglia arrivi dritta a Roma. Non è accettabile ciò che sta accadendo e non è minimamente concepibile lo scenario che si aprirebbe se l’autonomia dovesse diventare realtà: parliamo di un’Italia divisa sui diritti, lasciando il Mezzogiorno in una situazione di penalizzazione e non per responsabilità dei cittadini del Sud ma per colpa di leggi scellerate come questa”, concludono Valente, Sgaramella e Spera.