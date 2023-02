Riceviamo e pubblichiamo una nota di Andrea Di Matteo, presidente della federazione andriese di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

«80 anni dopo l’inizio dei primi infoibamenti, resta vivo più che mai l’impegno nell’onorare la memoria dei martiri delle Foibe e degli Esuli di Istria, Fiume, Venezia Giulia e Dalmazia; ricordando le atrocità commesse al confine orientale dai partigiani comunisti di Tito, mossi da un preciso disegno di pulizia etnica, e l’accoglienza spregevole che venne riservata agli esuli, una volta costretti ad abbandonare le proprie terre, da parte di una certa fetta d’Italia, ideologicamente vicina agli jugoslavi.

Una pagina “strappata dal grande libro della storia”: troppo a lungo derisa, snobbata, dimenticata, ancora oggi preda di deprecabili sacche di negazionismo. Una pagina di storia che, dall’oblio ideologico, vogliamo contribuire a riportare alla luce. In ogni campo in cui la nostra idea si fa azione: dalle scuole alla società civile.

Gesto simbolico sono le coccarde tricolore apposte presso le vie che in città ricordano i luoghi in cui la tragedia si consumò (Piazza Trieste e Trento, Viale Istria, Via Fiume, Via Zara, Via Dalmazia), tra letture e raccoglimento. In mattinata, poi, la comunità ha partecipato alla tradizionale cerimonia di commemorazione dinanzi al cippo eretto nel Monumento ai Caduti. La Storia torna alla Luce. Andria ricorda i martiri delle Foibe».