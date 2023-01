Il Sindaco Giovanna Bruno ha nominato questa mattina l’avv. Savino Losappio Assessore Comunale con delega alla Qualità della Vita.

«Questa nomina – spiega il Sindaco – giunge al termine di una serie di attività avviate con il mio insediamento, quando ho deciso di trattenere temporaneamente per me quella delega, per ovvie ragioni di riorganizzazione e di tranquillità rispetto agli anni passati, quando il nostro Ente è stato attenzionato dalla magistratura per fatti gravissimi. In questi mesi ho concluso procedure importanti e delicate, con il prezioso supporto di tutto il Settore Ambiente, dal dirigente ai componenti l’ufficio: penso, tra tutte, alla complessa vicenda della chiusura e post gestione della discarica San Nicola La guardia, oltre alla sua messa in sicurezza; all’affidamento del servizio di emungimento e raccolta percolato; al passaggio al nuovo gestore del servizio di igiene urbana, con una percentuale di raccolta trovata a livelli bassissimi e portata al 76%. E ancora l’aggiudicazione provvisoria dei lavori della pineta di Castel del Monte, progetto “stupor mundi”; la partecipazione al finanziamento PNRR di circa 5 mln di euro per il miglioramento della raccolta rifiuti, per cui siamo in posizione altissima in graduatoria e attendiamo conferma dell’ammissione a finanziamento. Una lunga serie di impegni – prosegue il Sindaco – ai quali si sono aggiunte le attività di forestazione e arredo urbano avviate, insieme alla riqualificazione di piazze e strade (progetto “città ad impatto positivo”); il patto di collaborazione con il Forum Ambientalista; il profilo della Salute che è in fase avanzata di redazione dopo decenni di fermo assoluto; il reperimento di finanziamenti per il canile comunale da realizzare. Insomma, è stato un lavoro importante certo da migliorare e potenziare a cominciare dalle azioni coraggiose, e dirompenti, da mettere in campo per porre rimedio alla “maglia nera” che continuiamo purtroppo a detenere per il PM 2.5.

Con il completamento di questa fase amministrativa, mi sento serena nell’affidare a persona seria, professionale e con esperienza politico-amministrativa questa strategica delega, confidando nella sua capacità di fare subito squadra e di dedicarsi in maniera piena a tutti quei profili che incidono sulla nostra qualità urbana. L’approvazione recentissima del Piano di Riequilibrio – conclude il Sindaco Bruno – mi impone un’attenzione massima dedicata al suo monitoraggio e a tutte le incombenze trasversali ad esso collegate. E questo vale anche per il il PNRR che richiede un lavoro di coordinamento e di verifica molto serrato che mi riguarda e mi impegna in primissima persona. Auguro dunque all’avv. Losappio, nel quale ripongo ampia fiducia, un lavoro proficuo nel delicato ruolo che gli affido».

Immediatamente dopo il conferimento della delega e la sua accettazione, il neo Assessore Losappio si è detto «onorato della fiducia che la Sindaca ha deciso di riporre in me e di potermi mettere al servizio della città. Entro a far parte di una squadra solida e coesa che saprà supportarmi e con cui non vedo l’ora di iniziare a lavorare per il futuro della nostra comunità. Sono consapevole della complessità della delega affidatami, e tuttavia sono certo che con tanta passione, dedizione al lavoro e soprattutto “insieme” – conclude Losappio – potremo perseguire il bene e l’interesse della nostra città attraverso nuove sfide e nuove prospettive».