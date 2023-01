Per i figli e i nipoti dei colleghi in servizio e in pensione, gli amici della Polizia di Stato e per alcune famiglie bisognose, infatti, la Befana è arrivata con un po’ di anticipo. Molti e graditissimi, sono stati momenti di intrattenimento con i clowns del “Treno del Sorriso”, con la cantante Valeria Mosca e il pianista Gaetano Pistillo ed altro ancora.

Al termine, la “Befana”, della Polizia, ha consegnato gadget della Polizia di Stato ai numerosissimi bambini intervenuti, oltre al bellissimo dono che è stato fatto loro dal Questore: un pupazzetto di peluche con la scritta “Polizia di Stato” per ribadire i concetti di vicinanza e prossimità della nostra istituzione.

Inoltre, sono stati devoluti buoni spesa ad alcune famiglie bisognose. Tutto all’insegna, dunque, della prossimità e della condivisione: per riunire le famiglie dei dipendenti e per condividere il senso dell’Epifania con i ragazzi.

Un sentito ringraziamento va alla sindaca Giovanna Bruno, che ha preso parte all’iniziativa e tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: ANPS di Barletta e Trani, la ditta Lafiandra, la Fondazione Megamark e la Casa dell’Accoglienza “Santa Maria Goretti”.