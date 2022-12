La Fidelis Andria investe nel calcio femminile e sceglie l’Apulia Trani, compagine che milita nel campionato di Serie B nazionale a girone unico: raggiunto l’importante accordo tra il club biancazzurro e il Vice Presidente Carlo Uva . Le due società di fatto si sono accordate per la stagione in corso con gli obiettivi comuni di promozione e di sviluppo del calcio femminile sul territorio.

«È con grande soddisfazione che annunciamo questo nuovo accordo di partnership con l’Apulia Trani – dichiara Riccardo Dell’Olio, legale pro tempore della Fidelis Andria – Il club tranese è una realtà importante presente da anni sul nostro territorio, impegnata nel sostegno allo sviluppo del calcio femminile. Sin da subito abbiamo trovato l’accordo con il Vice Presidente Carlo Uva, al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti».

«Siamo felici di questa nuova partnership. Due società che uniscono la loro storia e la loro passione per lavorare insieme e sviluppare sempre di più il movimento del calcio femminile sul nostro territorio – dichiara il Vice Presidente dell’Apulia Carlo Uva – L’obbiettivo, da sempre è quello di promuovere i principi sani di questo sport e di far avvicinare sempre più bambine a questo meraviglioso mondo. Il nostro impegno è costante, come lo è quello della Fidelis Andria, per questo non è stato difficile trovar subito un’intesa. Questa partnership aiuterà le due compagini a crescere e a raggiungere grandi traguardi».