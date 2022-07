Via Bisceglie, importante arteria stradale di accesso ed uscita della città di Andria, è da questa mattina a senso unico. Necessario provvedimento a causa dell’avanzamento dei lavori di interramento della ferrovia. Si lavora, al momento, in tre punti principali dei circa 3 chilometri interessati dai lavori: in zona sud, in via Bisceglie, per allargare ed abbassare il piano stradale e ricostruire le “spalle” che sorreggeranno il nuovo ponte in metallo che sarà installato. E poi si lavora nei pressi di via Ospedaletto, verso la zona nord del cantiere, per uniformare gli scavi dopo la chiusura dell’attraversamento. Ed infine si lavora nei pressi della stazione centrale il punto in cui sarà più ampio lo scavo che dovrà scendere di diversi metri in profondità.

Fin qui la cronistoria dei lavori. I problemi, da questa mattina, sono tuttavia nella viabilità cittadina. Via Biscceglie è a senso unico in entrata in città mentre per l’uscita restano sostanzialmente due le priorità e cioè via Barletta e via Corato. Il lunedì mattina è complesso inevitabilmente attraversare anche viale Gramsci o via Trani visto che si svolge, nell’area attorno alla villa comunale “Ceci”, il mercato settimanale. E la viabilità è stata messa a dura prova con un traffico decisamente più sostenuto in diverse arterie cittadine. Il vero problema però è quello relativo alla tangenziale che, adesso, diventa essenziale per smistare meglio le tante auto che attraversano il territorio. Il problema è che le condizioni del manto stradale e le trappole presenti, specialmente nel tratto tra via Bisceglie e via Corato, ora vengono ulteriormente amplificate e sono un vero pericolo. Basti pensare ad un pozzetto di Fastweb presente sul tragitto è sprofondato ormai più di un mese fa. Quel tombino, in un punto di strada già di per se stretta, costituisce da questa mattina un vero e proprio pericolo per l’incolumità degli automobilisti. Anche perché la rete arancione con paletti praticamente non esiste più. La tangenziale ha necessità di interventi davvero urgenti ancor di più ora che su quella strada si riverserà parte del traffico cittadino essendo una delle vie alternative per raggiungere via Bisceglie.