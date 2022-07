Un palasport ripristinato in quasi tutte le sue parti e pronto ad accogliere nuovi eventi internazionali come quello appena concluso almeno per la pool destinata ad Andria. Si è chiusa l’avventura europea di volley femminile nella città di Andria e che ha visto protagoniste Israele, Polonia, Turchia e Danimarca in una tre giorni di grande spettacolo. Il primo campionato europeo della storia under 21 di pallavolo femminile, assegnato all’Italia dalla federazione internazionale, ha visto protagoniste le città di Cerignola ed Andria. La nazionale italiana proseguirà il suo cammino nelle final four che si disputeranno nel Pala Tatarella, ma l’importante lascito della manifestazione per la città di Andria è il ripristino di una struttura grande e bella come il Palasport di Corso Germania.

Nella struttura andriese sono stati molti gli interventi effettuati anche se ci sono azioni che dovranno esser messe in campo per completare la riqualificazione completa. Gli investimenti sono stati possibili anche grazie all’intervento della Regione Puglia.

Strutture sportive che sono fonte di rigenerazione non solo urbana e cittadina ma anche e soprattutto sociale.

A far da cornice allo spettacolo in campo c’è stato anche lo spettacolo sugli spalti e le attività di accoglienza che hanno portato in città decine di visitatori provenienti dai paesi impegnati nel campionato europeo. Un vetrina promozionale che Andria ha ritrovato e che per il futuro non vuole perdere.