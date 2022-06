La Florigel Futsal Andria è lieta di comunicare l’avvenuto accordo con il tecnico Gianluigi Olivieri che ricoprirà il ruolo di responsabile della prima squadra per la nuova stagione 2022/2023. La dirigenza biancoazzurra è entusiasta per l’approdo dell’allenatore di origine sanseverese, artefice dello straordinario cammino del Torremaggiore. In tre anni, con Olivieri alla guida, la squadra dauna ha vinto il campionato regionale molisano fino ad arrivare alla disputa dei play-off promozione per la serie A2. In questa nuova avventura mister Olivieri ricoprirà anche il ruolo di preparatore atletico e sarà affiancato dal preparatore dei portieri Alberto Santoro. A lui va il nostro caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo in vista del prossimo campionato di serie C1.

Queste le sue prime parole in biancoazzurro: «La categoria non è mai stata importante in quanto ho sempre dato priorità al progetto sportivo. Nella scelta di venire ad Andria ha influito tantissimo la forte voglia mostrata dalla dirigenza che sin da subito mi ha mostrato grande stima facendomi sentire al centro di questo nuovo corso. Il mio obiettivo è quello di lavorare serenamente, riempire il Palasport, creare subito un grosso feeling con l’ambiente Andria e, ovviamente, vincere il maggior numero di partite. Ai tifosi prometto massima professionalità e rispetto. Lavorerò tanto e garantisco che anche i ragazzi faranno altrettanto. I risultati non si promettono ma con la giusta mole di lavoro ed il massimo impegno da parte di tutti arriveranno sicuramente. Vedrete una squadra in grado di giocare con diversi sistemi di gioco in base a quelle che saranno le caratteristiche dell’avversario. Una squadra che lascerà tutto sul campo dal primo all’ultimo secondo di gioco. I giovani avranno un ruolo primario e non faranno solo comparse a risultato acquisito. Andria ha un’Under 21 molto forte e tanti di questi ragazzi saranno protagonisti assoluti in prima squadra».