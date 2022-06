Giunge alla sua settima edizione, venerdì 10 giugno 2022, “La Lunga Notte delle Chiese”, una giornata in cui i luoghi di culto e dei beni culturali delle città d’Italia si animano di iniziative in una chiave di riflessione e spiritualità.

Il tema di quest’anno è dedicato all’in-contro, inteso come inclusione, riscoperta dei legami, relazioni, accoglienza, amicizia, diversità, fraternità, dialogo, prossimità, solidarietà.

L’evento è organizzato dall’Associazione “BellunoLaNotte” (BL), patrocinato dal Pontificio Consiglio della Cultura e Ministero della Cultura, in collaborazione con le Diocesi aderenti.

La Diocesi di Andria aderisce anche quest’anno alla “Lunga notte delle Chiese” tramite l’Ufficio diocesano beni culturali ecclesiastici, il Museo Diocesano “San Riccardo” e la Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino”.

Presso il Museo Diocesano di Andria, in via De Anellis 46, per l’occasione, è prevista una visita guidata tematica intitolata “Il pensiero materno per un’etica dell’incontro”, divisa in tre turni da un’ora: ore 19.00 – 20.00 – 21.00.

La visita guidata tematica parte da alcuni personaggi ed episodi raffigurati nelle opere del Museo Diocesano e nel patrimonio librario della Biblioteca Diocesana che, nel loro complesso, ci suggeriscono una nuova visione dei rapporti sociali e una politica volta alla difesa dell’ambiente e, soprattutto, alla promozione della pace.

Il “pensiero materno” non è il “pensiero femminile”, ma una particolare forma di etica della cura (Sara Ruddick, 1993) caratterizzata da quell’incomparabile coinvolgimento emotivo, quella responsabilità che comporta la continua sollecitazione a pensare tempestivamente. È, pertanto, un pensiero etico estremamente concreto, sempre in situazione.

Le visite guidate sono per un massimo di 20 persone a turno, si consiglia fortemente la prenotazione dei ticket d’ingresso al numero: 334 1541661 o all’indirizzo mail: [email protected]