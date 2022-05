Ci sono stati problemi tecnici che hanno necessitato di una ulteriore proroga prima dell’inizio del nuovo servizio di igiene urbana nella città di Andria affidato al raggruppamento temporaneo d’impresa Gial Plast – Si.Eco. Non sarà il 1 giugno bensì il 1 luglio la nuova dead line fissata per il passaggio di consegne dalla Sangalli dopo 12 anni di gestione del servizio. Questa volta sembra però quella giusta dopo l’annuncio arrivato a marzo scorso. La nuova ditta ha vinto la gara ponte di 24 mesi al centro però di diversi ricorsi tutti rigettati. La comunicazione è arrivata direttamente dal Sindaco della città Giovanna Bruno che ha spiegato come siano in corso tutte le attività propedeutiche al passaggio del servizio da un gestore ad un altro.

In particolare la nuova ditta sta completando gli incartamenti necessari per completare l’esecutività del contratto oltre ai lavori in corso per la nuova sede e l’immatricolazione dei mezzi da utilizzare per la raccolta. A breve vi sarà anche il passaggio, grazie alla clausola di solidarietà, dei lavoratori da una ditta all’altra mentre per l’inizio del mese di giugno è previsto l’avvio della campagna di comunicazione che svelerà le novità del servizio con il nuovo gestore. Passaggio questo essenziale per comprendere come la raccolta dei rifiuti porta a porta nella città di Andria possa tornare a far crescere percentuali che nei primi quattro mesi dell’anno 2022 si attesta attorno al 62% di differenziata al di sotto del 65% mantenuto per diversi anni in passato.