Il 24 maggio presso l’Auditorium della scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” in via Malpighi 7 si terrà il terzo appuntamento del progetto “Le giornate della musica”: alle ore 12 lezione-concerto per le classi prime, volta ad approfondire la musica strumentale e vocale del Novecento – il blues, la canzone, la musica per cinema, con brani di Piazzolla, Morricone, Rota ecc – a cui seguirà un concerto alle ore 17.30 a cura dei docenti Angela Lomurno, Antonio Fringuelli, Luigi Lorusso, Giuseppe Antonio Palmiotti con la partecipazione della prof.ssa Carolina Ventura (guida all’ascolto e recitazione di poesie di Frida Khalo) e del Dirigente Scolastico Roberto Crescini.

La seconda giornata della musica tenutasi il 4 maggio ha visto protagonisti autori dell’Ottocento europeo come Verdi, Puccini, Bizet, Beethoven, Chopin e ha riscosso grande interesse da parte degli alunni e del pubblico che dopo due anni di restrizioni imposte dalla pandemia hanno potuto vivere questa esperienza di alto valore culturale.

Angela Lomurno, soprano. Ha conseguito la laurea di II Livello Accademico col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari sotto la guida del M° Luigi De Corato. Ha seguito le Masterclass di Alto Perfezionamento Lirico tenute dal soprano di fama internazionale Luciana Serra partecipando ai concerti conclusivi in Italia e all’estero. Nel 2011 ha conseguito il Primo Premio Assoluto di categoria al concorso internazionale dell’Eurorchestra di Bari in trio pianoforte, clarinetto e voce. Ha una intensa attività concertistica in Italia e all’estero: si è esibita al Teatro dell’Opera di Tirana, a Sarajevo, Montenegro, ed al Teatro Politeama Greco di Lecce, teatro Donizetti di Bergamo, Conservatorio di Napoli. E’ stata solista nel Te Deum di Charpentier, per soli coro orchestra a Melfi in occasione della visita del Cardinale Bagnasco. Ha interpretato varie prime assolute di compositori contemporanei. Nel 2015 ha partecipato a concerti diretti dal Maestro Ennio Morricone a Bologna e presso l’ Arena di Verona.

Antonio Fringuelli, clarinetto. Laureato con lode in Clarinetto presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera sotto la guida del maestro Vincenzo Di Pede. Partecipa a diverse masterclass in clarinetto fra le quali quella di perfezionamento con il primo clarinetto dell’Orchestra Nazionale della Rai Enrico Maria Baroni e con Calogero Palermo, primo clarinetto presso la prestigiosa Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, e Paolo Beltramini, primo Clarinetto solista dell’orchestra Svizzera. Primo classificato al premio nazionale musicale “Crisalide 97” di Castellaneta Marina (TA). Secondo classificato per la categoria Jazz al V Concorso nazionale I Europeo “Emanuele Gianturco” Accademia della Musica partenopea “Luigi Paduano” Lavello (Pz). Primo clarinetto in diverse orchestre di fiati del Sud Italia tra le quali “Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie (BT). Membro stabile dell’orchestra del Conservatorio di Matera e tutt’ora ancora attivo con la formazione cameristica VaLaDiAn e l’Accademia Musicale “Innocenzo XII” di Spinazzola.

Giuseppe Antonio Palmiotti diplomato presso il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, , e laureato in violino solistico con menzione d’onore sotto la guida del M° Corrado Roselli. Ha frequentato Masterclass con i violinisti Alessandro Quarta, Felix Ayo, Giovanni Angeleri Carmelo Andriani, Jeremy Cohen, Maya Homburger. Nel 2017 partecipa diretto da Alessandro Cadario al concerto di Natale del Senato trasmesso in diretta su Rai 1, e si esibisce in duo col pianista Carlo Angione per la Ravello Concert Society. Collabora inoltre con l’ Orchestra Giovanile Cherubini nel Festival dei due Mondi di Spoleto, con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, con l’Orchestra Sinfonica della città Metropolitana di Bari. Nel 2021 entra a far parte dell’OGI (Orchestra Giovanile Italiana) in qualità di Violista piazzandosi al secondo posto in audizione nazionale e ricoprendo il ruolo di Prima Viola e concertino. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Alessandro Quarta, Giovanni Sollima, Mike Stern, Dee dee Bridgewater, James Taylor Quartet, Red Canzian.

Luigi Lorusso, Pianista. Laureato e Specializzato in “Discipline musicali ad indirizzo interpretativo- compositivo: Pianoforte ad indirizzo solistico’’ presso il Conservatorio di Musica “ N. Piccinni ’’ di Bari sotto la guida del M° Maurizio Matarrese. Affascinato dalla musica Antica e Barocca decide di intraprendere lo studio del Clavicembalo e sotto la guida della M° Vera Alcalay nel 2011 consegue il “Compimento Superiore di Clavicembalo’’. Ha eseguito concerti sia come solista che in formazioni orchestrali. Dirige l’Ass. Musicale e Culturale “Arcangelo Corelli” di Andria (BT).

Carolina Ventura, guida all’ascolto. Si laurea, nel 2004, presso l’Università degli Studi di Bari in lettere classiche, con lode. Consegue l’abilitazione all’insegnamento presso la SSIS Puglia nel 2006. Dallo stesso anno insegna lettere presso la scuola Secondaria di primo Grado. Dal 2011 fa parte della scuola di teatro “Malalingua” di Molfetta, riuscendo a concretizzare una passione da sempre nel cuore: il teatro. Condivide questa sua passione anche all’interno della comunità scolastica partecipando a numerosi PON e progetti teatrali.