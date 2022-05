Per consentire l’esecuzione dello smontaggio dell’impalcato metallico ferroviario, il Comune di Andria ha istituito la chiusura al traffico veicolare e pedonale su Via Bisceglie, nel tratto compreso tra Via Gerusalemme e Via Mozart:

– dalle ore 22.00 di venerdì 20 maggio alle ore 06.00 di sabato 21 maggio;

– dalle ore 22.00 di sabato 21 maggio alle ore 06.00 di domenica 22 maggio;

– dalle ore 22.00 di domenica 22 maggio alle ore 06.00 di lunedì 23 maggio.

In corrispondenza degli incroci di Via Bisceglie con Via Verdi, Via Asiago, Via Mozart, Via Gerusalemme, Via Maraldo, Via Belgrado e Via Tirana saranno predisposte transenne e pannelli con l’avviso: SOTTOPASSO DI VIA BISCEGLIE CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE.