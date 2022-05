Nella prima mattinata della giornata odierna, i soci volontari di Fareambiente del Laboratorio Verde di Andria, Luciano Albore e Riccardo Bucci, in collaborazione con il Comando della Polizia Locale di Andria, hanno provveduto a prendere in carico un esemplare femmina di ghebbio (Falco Tinniculus) con una ferita ad un’ala, trasportandolo e consegnandolo al Centro Faunistico regionale di Bitetto per le opportune cure del caso.

La raccomandazione che viene richiesta a chiunque ritrovi animali in particolare di fauna selvatica, feriti e non, è sempre quella di indicare possibilmente il luogo di ritrovamento per un’eventuale attività di prevenzione sanitaria, in presenza di eventuali possibili malattie infettive.