Il bollettino epidemiologico di oggi segna un nuovo rialzo dei casi odierni in Puglia, dato piuttosto atteso visto la fine delle festività e conseguente incremento dei tamponi effettuati. Ma a preoccupare è l’impennata dei morti registrati in sole 24 ore, ben 24 secondo i dati diramanti dalla regione. Poco più di 8mila i contagi che si aggiungono alla conta dei bollettini, circa 37.500 i test eseguiti. La provincia di Bari sfiora i 3mila casi, circa 1.300 invece nel leccese e nel tarantino, 959 nel foggiano, 838 in provincia di Brindisi e circa 500 nella Bat. I casi totali da inizio pandemia salgono a 1.053.835. Pesante il bilancio delle vittime con altri 24 decessi che portano il dato complessivo a 8.253 in circa due anni. Le buone notizie arrivano sugli altri indicatori del bollettino. I ricoveri sono in calo: 568 in area non critica, 28 invece in terapia intensiva. Dopo giorni di risalita tornano a scendere anche gli attualmente positivi, ad oggi 105.409, grazie al nuovo boom di guariti registrati in un solo giorno, ovvero circa 9mila.