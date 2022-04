La Polizia di Stato celebra i 170 anni dalla sua fondazione anche nella città di Barletta. Nella Piazza d’Armi del Castello la presenza delle più alte cariche della provincia per rendere omaggio all’immutato spirito con cui da oltre un secolo e mezzo la Polizia presta servizio in favore delle comunità in cui opera.

Consegnati gli attestati di encomio agli agenti che si sono distinti nel corso delle loro attività, tra i premiati anche la dirigente del commissariato di Barletta, Francesca Falco, e il capo dell’Anticrimine, Santa Mennea.

Commovente la lettera con cui la giovane Angela ha ricordato suo padre, Fulvio Schinzari, poliziotto morto nell’incidente ferroviario tra Andria e Corato del 12 luglio 2016. Non sono mancati momenti di riflessione sul conflitto in Ucraina, con la testimonianza di chi è stato costretto ad abbandonare il proprio paese trovando accoglienza proprio in questa parte di Puglia.

Ed infine il suggestivo concerto del coro e dell’orchestra del liceo Casardi, concluso dall’inno alla gioia e da quello di Mameli. In apertura è stato il Questore Roberto Pellicone a ricordare il grande impegno profuso dalla polizia in questo territorio, le importanti operazioni anticrimine portate a termine, le attività di sensibilizzazione in favore dei giovani e delle scuole.