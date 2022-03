Anche la comunità andriese scende in piazza per esprimere il dissenso verso tutte le guerre che ancora esistono e persistono nel mondo. Gli organizzatori dell’iniziativa, cui hanno aderito molte Associazioni, dichiarano: “come cittadini sentiamo il bisogno di lanciare un messaggio di pace e di vicinanza a tutti i fratelli e le sorelle che soffrono per le aberrazioni della guerra. Intendiamo farlo attraverso una marcia pacifica e non violenta che coinvolgerà tutte le realtà associative, enti locali e istituzioni scolastiche”.

Questo il programma della marcia:

Domenica 27 Marzo:

– ore 10 raduno presso il Monumento Ai Caduti – Parco IV novembre:

saluto ai partecipanti, attività di body painting e momento di

commemorazione delle vittime di tutte guerre;

– ore 11 partenza marcia;

– ore 12 arrivo in Piazza Catuma: riflessioni finali e condivisione di

pensieri sulla pace.

Da parte degli organizzatori l’auspicio che la Comunità possa ritrovarsi e confrontarsi sul tipo di società che vogliamo essere.