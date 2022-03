La scuola secondaria di primo grado “P. Cafaro” si mobilita per la Pace. ”Stendiamo messaggi di PACE” è lo slogan scelto dalla Comunità scolastica per gridare all’unisono: PACE, PACE, PACE.

Gli alunni hanno affondato le mani nei colori e hanno trovato le parole contro bombe e fucili: è nato il bucato della pace. “La Pace è sorridere, prendersi per mano, dormire tranquilli, guardare lontano”, “Sì al potere dell’amore. No all’amore del potere”… sono alcune delle frasi dipinte, dai nostri artisti in erba, sulle t-shirt “stese” come bucato al sole sul cancello della scuola.

Altre ancora le parole degli studenti del corso ad indirizzo musicale, impegnati, in questi giorni, nell’esecuzione strumentale dell’inno alla gioia. C’è chi poi, ha messo in gioco i corpi con scenografie creative, dove i colori della pace hanno fatto da sfondo ai rintocchi delle campane. Diverse anche le iniziative intraprese nelle classi: striscioni, sacche a tema, lanterne, cartelloni, discussioni guidate.