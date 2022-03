Una lezione a regola d’arte. Non un’arte astratta ma quella più luminosa tra tutte, legata al settore dei lampadari e dell’illuminazione. A tenerla un professore d’eccezione, l’architetto andriese Vincenzo Bafunno che, questa mattina, ha incontrato una classe del Liceo artistico “Garrone” di Barletta. L’occasione per guidare i ragazzi in un piccolo viaggio nel mondo del design, a partire da una delle sue creazioni più apprezzate: “Castel”, una lampada da tavolo che è un omaggio al maniero federiciano.

Ad ospitare la lezione non una comune aula scolastica ma gli spazi della “Euroluce Lampadari”, azienda andriese leader nel settore dell’illuminazione per interni, che ha spalancato le porte agli studenti del Liceo “Garrone” per mostrare loro alcune delle sue splendide collezioni e dei processi che portano alla realizzazione di questi piccoli grandi capolavori artistici.

Una luce accesa sul mondo dell’illuminazione per i possibili designer di domani. Il servizio.