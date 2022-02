Scontro frontale sulla SP13 che collega Andria e Bisceglie nel primo pomeriggio attorno alle 14,30. Sono nel complesso quattro i feriti tutti trasportati in ospedale tra il “Bonomo” ed il “Dimiccoli”. Il violento impatto in un punto già teatro spesso di incidenti a ridosso di un curvone tra una vettura di colore grigio proveniente da Bisceglie ed una Lancia Musa di colore scuro che giungeva da Andria. Lo scontro ha fatto terminare fuori strada la Musa e tra le lamiere del veicolo è rimasto incastrato il conducente poi estratto e trasportato in codice rosso dal rapido intervento sul posto di equipe sanitarie del 118 e vigili del fuoco.

Trasportato in ospedale direttamente da un’altra vettura l’altro conducente mentre in codice rosso per dinamica altri due passeggeri. Un impatto alla cui dinamica lavorano le forze dell’ordine intervenute sul posto Carabinieri e Polizia Locale di Trani. Strada parzialmente chiusa per almeno un paio di ore.