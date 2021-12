Una importante adesione da parte delle famiglie pugliesi alla campagna pediatrica vaccinale contro il Covid iniziata questa mattina. Circa 3000 bambini fra i 5 e gli 11 anni in Puglia hanno ricevuto oggi la prima dose. In tutta la regione sono stati attivati percorsi vaccinali nei centri di cura e negli ospedali per accogliere i bambini fragili, dall’altro le scuole da questo pomeriggio sono diventate hub per assicurare le somministrazioni ai più piccoli in un ambiente familiare e accogliente. E sono al lavoro anche i pediatri di libera scelta che possono vaccinare nei loro studi.

Proseguono intanto le vaccinazioni per prime, seconde e terze dosi: per la terza dose il tasso di copertura è del 62,8% su una media italiana del 61,4%. La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose è all’80% (media italiana 77,6%).

Nella Asl Bt si registra una sentita adesione dei pediatri di libera scelta alla vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni: il dipartimento di prevenzione sta continuando comunque a recuperare le adesioni da parte delle scuole del territorio. Intanto è stato raggiunto il 90 per cento di adesione alla vaccinazione (prima dose): in termini numerici significa 308.695 cittadini. La seconda dose è stata fatta da 281.535 cittadini, l’82 per cento della popolazione mentre la terza da 72.970 cittadini, il 21 per cento del totale.