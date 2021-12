«Coerentemente con lo spirito di partecipazione che in tutto il Paese sta animando le Agorà

democratiche promosse dal nostro segretario Enrico Letta, anche il circolo andriese del

Partito Democratico sceglie di riunirsi in assemblea, che sarà aperta e in ascolto della

cittadinanza, per raccogliere idee e contributi utili a migliorare il percorso di indirizzo

politico che il nostro partito svolge per la comunità». E’ quanto si legge in una nota a firma del Partito Democratico di Andria.

«Dopo la fase acuta della pandemia, la dovuta e necessaria prudenza che ha

inevitabilmente ridotto le iniziative politiche, il PD andriese vuole dunque riprendere il

dialogo con la città, per spiegare quanto fatto in questo anno di attività amministrativa e,

allo stesso tempo, cogliere le istanze di quanti decideranno di offrirci e offrire a tutta la

comunità il proprio prezioso apporto. Cittadine e cittadini andriesi, associazioni e parti

sociali saranno dunque i protagonisti di un momento di riflessione ed elaborazione politica

collettiva e costruttiva.

Presenzieranno all’incontro i vertici istituzionali locali del Partito Democratico.

Sarà, per il Partito Democratico, anche una tappa di avvicinamento importante al

congresso cittadino, previsto per il prossimo mese di gennaio 2022: un’occasione di

confronto e sintesi tra le voci che animano la comunità dei militanti del PD e un

fondamentale momento di scambio con chi lo rappresenta nei vari consessi decisionali,

dai consiglieri comunali sino ai massimi rappresentanti istituzionali regionali e nazionali.

L’appuntamento è per martedì 21 dicembre, a partire dalle ore 18 presso la sala “Pasquale

Attimonelli” dell’Albergo dei Pini».