Messe da parte le polemiche riferite alla direzione arbitrale del Partenio-Lombardi, in casa Taranto è tempo di concentrarsi sul campo. E sulle risposte arrivate dalla serata di Avellino, dove i rossoblù di Giuseppe Laterza sono usciti sconfitti per 2-1, andando sotto di due reti con i centri di Sbraga e Maniero, accorciando le distanze con Civilleri e sfiorando il pareggio, negato solo da una prodigiosa parata di Forte nel finale sul tap-in di Riccardi da pochi passi. Rossoblù che restano nella parte sinistra della classifica con 20 punti, raggiunti proprio dall’Avellino: di questi, solo 5 sono però arrivati lontano dallo Iacovone con una sola vittoria, ottenuta alla seconda giornata a Campobasso. Per mister Giuseppe Laterza non c’è però un problema trasferte.

Il percorso del Taranto, partito con l’obiettivo salvezza, resta comunque ben oltre le aspettative. Laterza può intanto godersi un centrocampo che inizia a incidere davanti alla porta avversaria, come il gol di Civilleri ha dimostrato.

Testa al derby di Monopoli, prossima tappa domenica alle 17:30. Per la sfida del Veneziani Laterza fa i conti con l’infermeria, dove ad Avellino si è seduto anche Saraniti, e confida in alcuni recuperi. Su tutti, quello di Falcone.

