Una vittoria rinfrancante quella contro la Turris che, dalla Fidelis, sperano possa davvero esser la scintilla per invertire rotta in una stagione iniziata con il freno a mano tirato anche a causa delle note problematiche dopo il ripescaggio in serie C. Il successo di domenica scorsa, arrivato al termine del trittico di gare in una settimana con il neo allenatore Ciro Ginestra, è un passaggio essenziale per la crescita di un gruppo che ora appare anche più coeso.

Il Latina, di contro, ha vissuto praticamente le stesse problematiche biancazzurre e l’anticipo del sabato con la Fidelis è una gara essenziale per l’obiettivo stagionale della salvezza.

In casa biancazzurra mancheranno sicuramente Bordin, ancora infortunato, e Benvenga squalificato. Il resto del gruppo è invece a disposizione del tecnico Ginestra.

Gara alle 14,30 allo Stadio “Francioni”. Uno stadio in cui l’Andria non ha mai vinto conquistando solo tre pareggi e due sconfitte nei cinque precedenti.

