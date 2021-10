Pochissimo tempo per lavorare in un campionato che non concede soste e che per la Fidelis attende con ansia una svolta alla propria stagione. Il cambio in panchina avvenuto martedì all’indomani della sconfitta di Potenza, ha portato al timone dei biancazzurri Ciro Ginestra che torna in serie C dopo le buone esperienze a Bisceglie e Caserta. Torna con grande voglia e motivazione e sa che serve una scossa importante al gruppo a partire già dalla sfida di domenica contro l’Avellino al “Degli Ulivi”.

Una gara, tuttavia, che la Fidelis dovrà affrontare senza Di Piazza e Bordin ancora alle prese con i rispettivi infortuni mentre potrebbero esser della sfida Di Noia e Gaeta che stanno smaltendo le rispettive noie muscolari. Ma il neo tecnico biancazzurro ha lavorato soprattutto sull’umore e sulle motivazioni di un gruppo che può e deve dare di più in questo torneo.

L’Avellino grandi firme di Braglia, sino a questo momento, non ha espresso tutto il suo valore. Data come una delle pretendenti al salto di categoria ha nelle individualità la sua forza.

Cinque i precedenti al “Degli Ulivi” con tre successi Fidelis, un pari ed una vittoria ospite proprio nell’ultimo incrocio in Serie C a dicembre del 2012. Inizio match alle 14,30.

